Что с ней сотворил спорт! Как выглядит звезда фитнеса Джейн Фонда

Сниматься в кино Джейн Фонда начала еще с 60-х. Ее часто брали на роли соблазнительных героинь, из амплуа которых актриса безуспешно пыталась выбраться. Джейн куда интереснее было играть драматических персонажей. Утешение она находила в занятиях спортом. Аэробика так ее увлекла, что в 1979 году она открыла собственную первую студию в Беверли-Хиллз.

Клиентки буквально стояли в очередях: за неделю через зал проходило около 3 тысяч посетительниц. Сеть фитнес-клубов Фонды быстро охватила всю Калифорнию. Параллельно она выпустила книгу с описаниями тренировок, а в 1982 году впервые записала упражнения на видео. Первая же кассета стала абсолютным прорывом и разошлась миллионными тиражами. Спустя несколько лет с экранной Фондой каждый день занимались женщины по всему миру.

Звезда фитнеса и по сей день поражает поклонников. 84-летняя Джейн выглядит на несколько десятков лет младше своего возраста. На красных ковровых дорожках она появляется в облегающих нарядах, которые подчеркивают ее стройные формы, не изменившиеся за эти годы. Актриса объясняла, что до сих пор придерживается тренировок и принципов здорового питания, которые сама ввела в моду. Фонда не употребляет горячительные напитки, не пьет кофе и избегает фаст-фуда.