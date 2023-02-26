«Что с ней случилось?»: последнее фото Бузовой переполошило россиян

Последние недели Ольга Бузова занимается съемками очередного сезона шоу «Звезды в Африке», ради которого уехала в ЮАР. В своем блоге телеведущая старается делиться последними новостями, однако внимание поклонников привлекает не откровенными историями, а фотографиями.

Так, на своей странице Бузова опубликовала кадр, сделанный на фоне одной из местных рек. Знаменитость позирует в нежно-зеленом сарафане, но внимание фанатов привлек не изящный образ, а перемены во внешности: как уверены пользователи Сети, Бузова сделала пластическую операцию на нос.

«Только мне кажется, что с носом что-то не так?!», «А что с носом?», «Оля, почему у тебя носы друг на друге?», «Она что, сделала пластику?» — недоумевают подписчики.

Сама Бузова при этом никак не отреагировала на нападки и вопросы подписчиков. Знаменитость оставила вопросы без ответов, что, как признались фанаты, только подтвердило их теорию о хирургическом вмешательстве.