Что с ней не так? Почему звезда «Ивановы-Ивановы» скрывает юную возлюбленную

Комедийный сериал «Ивановы-Ивановы» прославил Алексея Лукина на всю страну. На экране актер перевоплощается в мажоров и баловней судьбы, но на самом деле артист совсем не похож на своих персонажей — он довольно скрытный человек.

23-летний Лукин никогда не распространяется о своей личной жизни. Поэтому публика почти ничего не знает о его амурных делах. Известно лишь, что у Алексея есть юная дама сердца, с которой он счастлив в отношениях уже два года. Но девушка никак не связана с миром театра и кино.

Молодые люди познакомились в Сети, причем Алексей написал ей первым. Возможно, из-за столь скучного и обыденного начала отношений Лукин ничего не рассказывает прессе о личной жизни — кому такая лавстори покажется интересной?

Перспективный актер учился в ГИТИСе, но ушел оттуда из-за съемок в сериале «Ивановы-Ивановы». Лукин просто не мог совмещать учебу и работу на киноплощадке. Телешоу получило высокие рейтинги, а Алексей стал звездой отечественного экрана. В его фильмографии картины «Призрак», «Спасти Пушкина» и «Петр I: Последний царь и первый император».