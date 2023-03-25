«Что с ней?»: народ потрясен изменившейся внешностью Тоневой из «Фабрики»

Ирина Тонева прославилась благодаря участию в первом сезоне проекта «Фабрика звезд». После него она попала в группу «Фабрика», что помогло ей завоевать сердца фанатов, число которых только увеличивается. Поклонники внимательно следят за жизнью артистки, не оставляя без внимания каждую ее публикацию.

Например, не так давно Тонева поделилась видео, сделанным во время весенней прогулки в Москве. В коротком ролике она предстает в черном пальто и белом шарфе, полностью отказавшись от косметики.

Запись шокировала подписчиков певицы. Многие с удивлением отметили, как изменилась внешность знаменитости. По их мнению, теперь Тонева выглядит значительно старше своих лет и должна как можно скорее начать ухаживать за собой.

«Что с ней? Почему так плохо выглядит? Была же нормальной», «Что с вами случилось?», «Совсем другой человек», — считают подписчики.

При этом часть фанатов вступилась за знаменитость. Преданные поклонники признались, что Тонева, по их мнению, отличается естественностью, а ее внешность вполне соответствует возрасту.