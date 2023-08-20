«Что с лицом?»: в Сети обсуждают редкое фото сына Кончаловского и Высоцкой
Внешность и поведение юноши неприятно удивляют.
Далеко не все дети звездных родителей рвутся к славе. Например, сын Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского публичности избегает. Петр не любит привлекать к себе внимание общественности, но иногда ему приходится терпеть из-за выходок матери.
В социальных сетях актриса редко, но все же показывает наследника поклонникам. Один из его снимков вызвал у интернет-пользователей недоумение. Телеведущая спряталась за спиной возмужавшего юноши и сделала селфи в зеркале. Вероятнее всего, фотографироваться парень не хотел — об этом красноречиво говорит выражение его лица.
Многим не понравилось, как Петр повел себя. Да и его внешность не всем пришлась по душе.
«Что с лицом? Корчиться обязательно?», «Почему неприбранная голова считается супер у парней. Ну хотя бы расчесался», «Мажор высокомерный», — возмущаются в Сети.