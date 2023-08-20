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Киноафиша Статьи «Что с лицом?»: в Сети обсуждают редкое фото сына Кончаловского и Высоцкой

«Что с лицом?»: в Сети обсуждают редкое фото сына Кончаловского и Высоцкой

20 августа 2023 18:45
«Что с лицом?»: в Сети обсуждают редкое фото сына Кончаловского и Высоцкой

Внешность и поведение юноши неприятно удивляют.

Далеко не все дети звездных родителей рвутся к славе. Например, сын Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского публичности избегает. Петр не любит привлекать к себе внимание общественности, но иногда ему приходится терпеть из-за выходок матери.

В социальных сетях актриса редко, но все же показывает наследника поклонникам. Один из его снимков вызвал у интернет-пользователей недоумение. Телеведущая спряталась за спиной возмужавшего юноши и сделала селфи в зеркале. Вероятнее всего, фотографироваться парень не хотел — об этом красноречиво говорит выражение его лица.

Многим не понравилось, как Петр повел себя. Да и его внешность не всем пришлась по душе.

«Что с лицом?»: в Сети обсуждают редкое фото сына Кончаловского и Высоцкой

«Что с лицом? Корчиться обязательно?», «Почему неприбранная голова считается супер у парней. Ну хотя бы расчесался», «Мажор высокомерный», — возмущаются в Сети.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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