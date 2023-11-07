Что с лицом Гурченко натворили в «Карнавальной ночи»: ни один зритель не заметил

Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь» покорила Советский Союз. Мужчины влюблялись в ее героиню Леночку Крылову, женщины мечтали стать на нее похожей.

Мало кто знает, что из-за этой роли пришлось вытерпеть будущей звезде. Первое прослушивание она не прошла: ее сочли недостаточно красивой.

Снимать начали Людмилу Касьянову, но та не справилась с задачей. Благодаря усилиям режиссера Ивана Пырьева второй шанс дали Гурченко. Она прошла пробы, но внешне все равно не до конца устроила Эльдара Рязанова.

Гримерам пришлось хитрить. Чтобы лицо Людмилы Марковны казалось более милым и озорным, ей на нос наклеивали «пластырь». Из-за этого приема кончик носа поднимался.

Чтобы полосу не было видно, ее закрашивали косметикой. Поэтому петь и танцевать Гурченко пришлось петь и танцевать с клейкой лентой на переносице.