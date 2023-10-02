«Что с этим делать?»: все разочарованы новым поворотом в деле Валиевой
Ситуация развивается по худшему сценарию.
Вопрос о дальнейшей судьбе Камилы Валиевой остается открытым. Спортивный арбитражный суд не готов вынести окончательное решение. Между тем в WADA намерены идти до конца.
Всемирное антидопинговое агентство поставило перед собой конкретную цель — добиться дисквалификации фигуристки на четыре года. Слушания по этому делу проходили с 26 по 28 сентября, но итога нет. Заседание перенесли на 9-10 ноября, сославшись на отсутствие нужной документации, которую необходимо подготовить.
Новость о том, что процесс затягивается, многих разочаровала. В числе тех, кто одним из первых отреагировал на нее, оказалась Катарина Гербольдт. Спортсменка настроена крайне пессимистично. Она уточнила, что до сих пор не известно, кому играет на руку перенос слушаний.
«Никто не понимает, что с этим делать?» — отметила одиночница в беседе со СМИ, признавшись, что не видит свет в конце тоннеля.