«Что с этим делать?»: все разочарованы новым поворотом в деле Валиевой

Вопрос о дальнейшей судьбе Камилы Валиевой остается открытым. Спортивный арбитражный суд не готов вынести окончательное решение. Между тем в WADA намерены идти до конца.

Всемирное антидопинговое агентство поставило перед собой конкретную цель — добиться дисквалификации фигуристки на четыре года. Слушания по этому делу проходили с 26 по 28 сентября, но итога нет. Заседание перенесли на 9-10 ноября, сославшись на отсутствие нужной документации, которую необходимо подготовить.

Новость о том, что процесс затягивается, многих разочаровала. В числе тех, кто одним из первых отреагировал на нее, оказалась Катарина Гербольдт. Спортсменка настроена крайне пессимистично. Она уточнила, что до сих пор не известно, кому играет на руку перенос слушаний.