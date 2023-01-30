Что россияне думают о звездных красавицах: ответ шокирует каждую женщину

Признанные красавицы мирового и отечественного шоу-бизнеса являются для многих женщин эталонами. Они хотят походить на своих гламурных любимиц во всем — от внешности до образа жизни. Но такой подход не по нраву многим мужчинам, ведь они видят в популярных дивах массу недостатков.

Так, некогда обворожительную балерину Анастасию Волочкову многие считают скучной и недалекой особой. Особенно мужчинам не нравится ее привычка то и дело оголяться — какой в этом интерес, когда все прелести наружу?

Не считают представители сильного пола красоткой и Сару Джессику Паркер. Звезда «Секса в большом городе» кажется им откровенно страшной женщиной с ужасной фигурой, и никакие попытки скрыть свои недостатки отменным стилем не спасают положение.

Досталось и светской львице Ким Кардашьян. Россияне раскритиковали ее непропорциональные формы и фирменные губы «уточкой». Не пощадили мужчины и ведущую Юлию Барановскую. Она им кажется чересчур идеальной и от этого скучной. В безупречности Барановской сильный пол видит какой-то подвох.

Возможно, после таких откровений многие женщины перестанут смотреть на любимых див с прежним обожанием. О том, что возмущает россиян в признанных красавицах, рассказало издание Wday.