Что прячет Хакамада за огромными очками? Без аксессуара не узнать

Если Михаил Боярский не расстается со своей шляпой, то Ирина Хакамада неразлучна с очками. Они давно стали неотъемлемой частью образа знаменитости.

Публицист часто экспериментирует с любимым аксессуаром. Писательница меняет оправы, форму и цвет линз. Неизменно, пожалуй, одно — само наличие очков и их большой размер. Хакамада выбирает модели, почти полностью скрывающие ее лицо.

Однажды экономист сделала то, чего от нее совсем не ожидали. В социальных сетях Хакамада опубликовала фотографию, на которой запечатлена без своего аксессуара. И поклонники смогли увидеть, что все это время звезда прятала под огромными очками.

Стоит признать, что без них писательницу не узнать. Хакамада без очков выглядит старше, поскольку не может скрывать морщины и мешки вокруг глаз. Любопытно, что знаменитость сама назвала аксессуар маской, за которой она привыкла прятаться от окружающего мира.