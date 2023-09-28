Что происходит со зрителями арены, на которой выступает Костомаров: повторяется каждый день

Роман Костомаров еще месяц назад вернулся на лед впервые после болезни. Пока олимпийский чемпион появляется на катке без коньков, но зрители рады увидеть его хотя бы на пару минут. Елизавета Арзамасова показала, как реагирует публика на выход фигуриста.

Спортсмен принимает участие в шоу «Письма любви» Илья Авербуха. Он выходит в финале после выступления жены Оксаны Домниной и обращается к зрителям. Когда это случилось впервые, присутствовавшая там Татьяна Тарасова не могла сдержать слез. Примерно такую же реакцию Костомаров вызывает у всей публики.

Потерявший кисти рук и стопы ног фигурист поражает людей мужеством и стойкостью. Каждый раз, когда он появляется на льду, зал приветствует Романа стоя и с оглушительными аплодисментами. Нет ни одного зрителя, который бы не поднялся со своего места в такой волнительный момент.