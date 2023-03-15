Что происходит: шок, но сестра Яны из «Универа» раньше играла в сериале другого человека

Пять лет назад на экраны вышел финальный эпизод сериала «Универ. Новая общага». Четыре сезона и 220 серий — при таком количестве отснятого материала немудрено запутаться в сценах и реквизите. Но даже среди киноляпов есть те, что выделяются своей экстраординарностью.

Так случилось с актрисой Анастасией Ивановой, которая сподобилась сыграть сразу двух персонажей с разницей менее чем в 20 эпизодов. Так, в 86-й серии она появляется в роли аспирантки. А в 104-й становится первокурсницей и сестрой Яны Семакиной (Анна Кузина).

Впрочем, в сериале такое случается не в первый раз. И это не мешает ему оставаться любимым комедийным проектом для многих зрителей. У них вскоре может появиться еще один повод для радости. Актер Александр Мартынов, сыгравший в сериале Валю, рассказал о работе над продолжением «Универа». Сценарий много раз переписывали из-за внешних обстоятельств и изменений актерского состава. Сейчас в него продолжают вносить правки. Когда начнутся съемки, артист не знает.