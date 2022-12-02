Что принц в ней нашел? Сложно поверить, какой Кейт Миддлтон была 20 лет назад
За прошедшие годы принцесса сильно изменилась.
Вот уже более 10 лет принц Уильям женат на Кейт Миддлтон. Пара обзавелась тремя наследниками и с виду кажется крепкой и счастливой. Несмотря на это, в Сети ходят слухи по поводу их скорого расставания. Впрочем, возлюбленным к этому не привыкать. С самого начала их отношения не были простыми.
Кейт и Уильям познакомились в университете Сент-Эндрюс в Шотландии. Все пять лет, что длилась учеба, они встречались, а после начали жить вместе в резиденции тогда еще будущего короля — принца Чарльза. Старший сын принцессы Дианы не спешил делать предложение Миддлтон, хоть и было очевидно, что он к ней неравнодушен.
Глядя на фото принцессы Уэльской 20-летней давности, многие задаются вопросом о том, что же Уильям в ней нашел. В юности Кейт была довольно круглолицей: ее щеки казались просто огромными на фоне маленьких глаз и тонких губ. И все же Миддлтон удалось завоевать сердце принца.
Возлюбленные то расставались, то сходились, пока не приняли окончательное решение о свадьбе. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в ноябре 2010 года: с тех самых пор, что бы ни происходило между супругами, они остаются вместе.