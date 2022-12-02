Что принц в ней нашел? Сложно поверить, какой Кейт Миддлтон была 20 лет назад

Вот уже более 10 лет принц Уильям женат на Кейт Миддлтон. Пара обзавелась тремя наследниками и с виду кажется крепкой и счастливой. Несмотря на это, в Сети ходят слухи по поводу их скорого расставания. Впрочем, возлюбленным к этому не привыкать. С самого начала их отношения не были простыми.

Кейт и Уильям познакомились в университете Сент-Эндрюс в Шотландии. Все пять лет, что длилась учеба, они встречались, а после начали жить вместе в резиденции тогда еще будущего короля — принца Чарльза. Старший сын принцессы Дианы не спешил делать предложение Миддлтон, хоть и было очевидно, что он к ней неравнодушен.

Глядя на фото принцессы Уэльской 20-летней давности, многие задаются вопросом о том, что же Уильям в ней нашел. В юности Кейт была довольно круглолицей: ее щеки казались просто огромными на фоне маленьких глаз и тонких губ. И все же Миддлтон удалось завоевать сердце принца.

Возлюбленные то расставались, то сходились, пока не приняли окончательное решение о свадьбе. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в ноябре 2010 года: с тех самых пор, что бы ни происходило между супругами, они остаются вместе.