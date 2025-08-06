Что посмотреть после «Голого пистолета»: лучшие фильмы с Лиамом Нисоном, после которых вы полюбите его еще больше

До того, как сняться в одной из лучших комедий года, актер был одной из главных звезд самых популярных боевиков.

Практически у каждого актера в современном Голливуде есть своя «ниша», а когда речь заходит о Лиаме Нисоне, первая ассоциация, которая приходит в голову, — очередной хороший парень снова пытается спасти своих близких от бандитов.

В этом году ситуация кардинально изменилась, а Нисон появился в образе неуклюжего детектива в перезапуске «Голого пистолета» — сейчас актеру пророчат новую, комедийную эру в карьере, а мы в целом и не против.

В фильмографии Нисона, однако, есть еще много чего интересного, что можно изучить, пока ждем выхода «Голого пистолета» в «цифре» — о других знаковых работах актера рассказываем в этой подборке.

На первый взгляд типичная мелодрама, фильм рассказывает о Томе и Джоан — супружеской паре, которая прожила вместе всю жизнь, но внезапно столкнулась с серьезным препятствием, когда у Джоан обнаруживают рак.

В «Обыкновенной любви» Нисон предстает в непривычно уязвимом положении мужчины, жене и лучшему другу которого грозит смертельная опасность — за свою игру актер удостоился всевозможных похвал, а сама картина получила высокие оценки от критиков.

Фильм, ставший классикой новогодних праздников, считается и одной из самых трогательных работ Нисона в том числе — в драматической комедии со звездным актерским составом он сыграл вдовца, который отчаянно пытается наладить отношения с отдалившимся от него пасынком.

«Реальная любовь» получила смешанные отзывы, но со временем обрела статус культового кино и до сих пор является первым фильмом, который приходит на ум при мысли о каникулах и рождественских застольях.

Супергеройская трилогия Кристофера Нолана в свое время собрала на экране чуть ли не весь Голливуд, предложив одну из главных ролей и Лиаму Нисону. В первой части франшизы актер сыграл Анри Дюккарда / Ра’с аль Гул — ментора, а затем противника Бэтмена, который совместно с Лигой теней хочет уничтожить Готэм.

Персонаж в итоге появился только в первом фильме, но Нисон в роли Дюккарда уж точно остался в памяти фанатов надолго благодаря способности полностью завладевать вниманием публики даже во второстепенной роли.

Остросюжетный боевик подарил актеру одну из немногих главных ролей в карьере, а сам Нисон с тех пор приобрел статус звезды всевозможных триллеров и тоже стал своего рода культурным феноменом.

«Заложница» положила начало одноименной кинофраншизе, породив еще несколько сиквелов и телесериал, а в мировом прокате фильмы собрали десятки миллионов долларов. Роль отставного агента ЦРУ Брайана Миллса стала поворотным моментом в карьере Нисона и принесла ему похвалу от критиков и зрителей.

Хотя на счету Нисона уже немало самых разнообразных ролей, диапазон своего актерского таланта он показал еще в 1990-е годы, когда сыграл главную роль в культовой биографической драме Стивена Спилберга.

«Список Шиндлера» до сих пор считается одним из важнейших фильмов в истории кино, а Нисон, сыгравший отважного немецкого бизнесмена, решившегося на риск попытаться спасти тысячи евреев от верной смерти, заслуженно получил номинацию на «Оскар».

Кстати, недавно сам Нисон поделился своими мыслями о том, почему перезапуск «Голого пистолета» все-таки был нужен публике именно сейчас — об этом мы уже рассказывали здесь.