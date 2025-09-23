Что посмотреть после «Черного кролика»: новый фильм с Джудом Лоу вышел в «цифре» — у него хорошие оценки, но полный провал в кинопрокате

Криминальный триллер не спас ни Джуд Лоу, ни даже Ана де Армас.

Хотя Джуд Лоу уже точно не появится в перезапуске своей культовой романтической комедии «Отпуск по обмену», премьер с участием актера его поклонникам точно хватит.

Буквально несколько недель назад на Венецианском кинофестивале показали политический триллер «Кремлевский волшебник», в котором Лоу досталась роль Владимира Путина; затем на Нетфликсе вышел мини-сериал «Черный кролик», где Лоу тоже сыграл одну из главных ролей.

Спустя несколько дней после последней премьеры сентябрь все так же продолжает радовать поклонников актера, еще один фильм которого теперь можно посмотреть онлайн — возможно, так он получит куда больший успех, чем в кинопрокате.

«Эдем» с Джудом Лоу и Аной де Армас теперь доступен в «цифре»

Триллер про выживание группы людей на Галапагосских островах показали еще в прошлом году на кинофестивале в Торонто, а в мировой прокат «Эдем» вышел в августе этого года.

Сюжет разворачивается вокруг супружеской пары, которая под влиянием доктора и его супруги отправляются на удаленный остров в поисках идеальной жизни вдали от цивилизации — однако вскоре герои забывают о своей цели поиска смысла жизни и начинают борьбу за выживание и ресурсы, в том числе и между собой.

Помимо Джуда Лоу и Аны де Армас, главные роли в фильме сыграли Ванесса Кирби, этим летом появившаяся в супергеройском боевике «Фантастическая четверка: Первые шаги», Даниэль Брюль и Сидни Суини.

«Эдем» понравился зрителям — но не настолько, чтобы смотреть его в кинотеатре

Несмотря на то, что фильм, выходивший и в российский кинопрокат, потенциально мог привлечь внимание публики благодаря звездному актерскому составу, который на экране борется друг с другом за выживание, «Эдем» с треском провалился в прокате.

За время, проведенное в кинотеатрах, картина собрала всего лишь 2 миллиона долларов, что катастрофически мало, учитывая то, что на производство потратили минимум 50 миллионов.

Оценки у «Эдема» оказались получше, хотя и не во всем — от критиков у фильма только 58% положительных отзывов на Rotten Tomatoes, а вот зрители были снисходительнее, оставив «Эдему» 74% «свежести».

К слову, «Эдем» основан на реальных событиях, но мало кто из зрителей в это поверил — об этом мы уже писали здесь.