Что посмотреть на новогодних каникулах: 11 лучших советских мультфильмов

Далеко не каждый советский мульт «дремучих» лет может похвастать качественной рисовкой или дорогой анимацией, но в каждом из них было главное – душа. А в мультфильмах из нашей подборки – еще и завораживающая новогодняя атмосфера.

«Ночь перед Рождеством»

«Ночь перед Рождеством» (1951) от «Союзмультфильма» — это тёплая экранизация гоголевской повести, которую и сегодня приятно смотреть. Действие разворачивается в заснеженной Диканьке, где чёрт и ведьма затевают проделки: крадут с неба месяц, чтобы насолить кузнецу Вакуле.

Но их козни только подталкивают сюжет к забавным и трогательным событиям. Вакула, влюблённый в красавицу Оксану, пускается в невероятное путешествие за царскими черевичками — лишь бы завоевать её сердце.

Двенадцать месяцев

В основу этого мультфильма легла пьеса Маршака, которую он написал во время Великой отечественной войны. Нарисованная сказка появилась гораздо позже – в 1956-м. Для того времени мультипликация была невероятно качественной и при этом сложной. В центре истории – юная королева, которая в канун Нового года желает, чтобы ей принесли живые подснежники.

А Падчерице предстоит отправиться в заснеженный лес, ведь Мачеха мечтает получить вознаграждение.

Снеговик-почтовик

Сюжет основан на сказке советского писателя Владимира Сутеева. Мультфильм был выпущен в 1955 году. Главные герои здесь не дети, которые пишут письмо Деду Морозу с просьбой подарить им елку. А Снеговик, который оживает, и отправляется на поиски новогоднего волшебника, чтобы доставить ему письмо, и осуществить мечты.

Щелкунчик

Эта экранизация известной сказки вышла на экраны в 1973 году. Девочка-служанка прибирает в богатом доме и замечает Щелкунчика. Наигравшись, дети бросили его после праздника и почти сломали. Игрушка неожиданно оживает и рассказывает девочке историю своей жизни.

Оказывается, когда-то Щелкунчик был принцем, но королева мышей наложила на него и все королевство вечное проклятие.

Зима в Простоквашино

Мультфильм 1984-го является третьим и завершающим в цикле. Эдуард Успенский написал сценарий с нуля, в то время как прочие части были основаны на повести. Обитатели Простоквашино готовятся встречать Новый год. Вот только праздник подпортила очередная ссора между Шариком и Матроскиным. Дяде Федору предстоит примирить друзей, а его маме – пройти долгий путь на лыжах, чтобы встретить Новый год вместе со своей семьей.

Новогодняя сказка

Популярный в 70-х мультфильм основан на сказке «Чудище-Снежище». История рассказывает о хранителе леса, живущем в маленькой избушке. Он не терпит шум и ледяным ветром отгоняет всех, кто может ему помешать. Но мальчик Гриша, который отправился в лес за елкой, был груб и неуважителен, чем навлек на себя его гнев. Хранитель не позволяет никому забрать елку для торжества.

И лишь вежливая девочка сможет тронуть его сердце.

Дед Мороз и лето

Рисованная сказка стала дипломной работой режиссера Валентины Караваевой. Главный герой – Дед Мороз, который случайно узнает, что на свете существует лето. Вот только он не может себе представить этого и решает собственными глазами увидеть теплое время года. Но не ко всем летним сюрпризам волшебник окажется готов. Впрочем, дети помогут ему стойко перенести все тяготы жары.

Падал прошлогодний снег

Этот мультфильм создан при помощи пластилиновой мультипликации и до сих пор считается одним из лучших в своем жанре. Хотя снят он был еще в 1973 году. Юмор, меткие цитаты и абсурдность происходящего не позволяют оторваться от экрана на протяжении всех 20 минут, что он длится.

В центре истории – глуповатый и ленивый мужик, которого жена отправляет в лес за елкой.

Новогоднее путешествие

Мультипликационная притча 1959-го знакомит зрителей с мальчиком Колей. Он живет в столице, но мечтает привезти отцу-полярнику елку в канун Нового года. Исполнить желание ему помогает Дед Мороз. Волшебник одалживает мальчику свой самолет, чтобы он смог добраться до Антарктиды.

Дед Мороз и Серый волк

В 1978 году мультипликаторы решили снять ремейк одноименного мультфильма 1937-го. Пока Дед Мороз готовит подарки для животных в лесу, волк вместе с вороной придумывает коварный план, чтобы украсть зайчат. Переодевшись волшебником, волк отправляется в дом к зайцам.

Малыши, увидев Деда Мороза, тут же сами полезли в его мешок. Но настоящий волшебник был уже близко.

Когда зажигаются елки

Рисованный проект 1950-го рассказывает о том, как Дед Мороз отправляется в Москву, чтобы раздать подарки детям. Однако из мешка падают Мишка и Зайчик, которых так ждут девочка Люся и мальчик Ваня. Путь игрушек к своим юным владельцам будет непрост, однако после множества приключений они все-таки встретятся.