Что подарить человеку, у которого все есть: Кейт Миддлтон нашла идеальное решение

Свое первое Рождество в королевской семье Кейт Миддлтон встретила в 2011 году. Тогда перед ней стояла непростая задача — поздравить Елизавету II и не ударить в грязь лицом.

Избранница принца Уильяма понимала, что ей предстоит сделать подарок человеку, у которого все есть. Тогда она решила удивить Ее Величество тем, что точно не купишь в магазине. Миддлтон вооружилась фирменным рецептом своей бабушки, по которому приготовила порцию чатни — соуса из измельченных фруктов, уксуса, специй и сахара в виде густой пасты. Стоит признать, что это было идеальное решение.

Королева оценила презент возлюбленной внука — уже на следующий день приготовленное ею блюдо стояло на столе во дворце. Королевский эксперт Дункан Ларкомб нашел простое объяснение успеху Миддлтон.

По его словам, такой подарок был уместен потому, что он оказался практичным и бюджетным, к тому же показал, что Кейт относится к Елизавете как к обычному человеку, а не как к монарху.