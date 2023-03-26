Что перед казнью сказал убийца из США: эти слова вызовут у вас сильное недоумение
Публика так и не смогла понять, что имел в виду преступник.
Американец Джимми Гласс оказался в тюрьме в 80-х. Изначально его наказание не предусматривало смертную казнь, но Джимми не хотел проводить свою жизнь за решеткой, поэтому устроил побег, а в его процессе убил семейную пару.
Именно из-за этого его и приговорили к смертной казни на электрическом стуле. Но Джимми боролся за свою судьбу: он подписал петицию об отмене казни, где говорилось, что электрический стул — это «жестокое и необычное наказание».
Однако попытки Гласса не увенчались успехом, и суд не пересмотрел его наказания. В 1987-м он был казнен, а его последние слова до сих пор удивляют и шокируют публику. Многие пытаются разгадать их смысл и найти тайные знаки, в то время как другие уверены, что Гласс просто сошел с ума от долгого пребывания в тюрьме и нервного напряжения.
"Лучше бы я рыбачил",— заявил преступник перед самой смертью.