Что перед казнью сказал убийца из США: эти слова вызовут у вас сильное недоумение

Публика так и не смогла понять, что имел в виду преступник.

Американец Джимми Гласс оказался в тюрьме в 80-х. Изначально его наказание не предусматривало смертную казнь, но Джимми не хотел проводить свою жизнь за решеткой, поэтому устроил побег, а в его процессе убил семейную пару.

Именно из-за этого его и приговорили к смертной казни на электрическом стуле. Но Джимми боролся за свою судьбу: он подписал петицию об отмене казни, где говорилось, что электрический стул — это «жестокое и необычное наказание».

Однако попытки Гласса не увенчались успехом, и суд не пересмотрел его наказания. В 1987-м он был казнен, а его последние слова до сих пор удивляют и шокируют публику. Многие пытаются разгадать их смысл и найти тайные знаки, в то время как другие уверены, что Гласс просто сошел с ума от долгого пребывания в тюрьме и нервного напряжения.