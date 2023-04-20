Что останется от красоты Александровой, если ее умыть: фанаты обомлели от увиденного
Звезде удалось шокировать публику.
Марина Александрова часто подвергается критике за отсутствие актерского таланта. Многие считают, что артистка покорила отечественный кинематограф только благодаря своей эффектной внешности.
Звезда на эти разговоры предпочитает не реагировать. А не так давно она и вовсе показала фанатам, что останется от ее красоты, если отказаться от косметики и фильтров. В соцсетях брюнетки появилось фото, на котором она продемонстрировала свое лицо крупным планом.
Это тот самый случай, когда даже хейтеры не нашли что сказать. От увиденного интернет-пользователи обомлели: в свои 40 лет Александрова даже без макияжа выглядит молодо и привлекательно.
«Природа смогла вложить в вас все самые лучшие качества. Прекрасная внешность», «Какая девчонка еще совсем, красавица вы, Марина», — заметили ошеломленные подписчики.