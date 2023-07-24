Что они с собой сотворили? Женщины Харламова поразительно похожи между собой
Комик своему вкусу не изменяет.
Поклонники предостерегают Гарика Харламова от большой опасности. Фанаты уверены, что комик вот-вот наступит на те же грабли.
В соцсетях резидент Comedy Club опубликовал новое фото со своей возлюбленной Катериной Ковальчук. Влюбленные воссоединились в Сочи после долгой разлуки. Увидев редкий снимок Гарика с его дамой сердца, интернет-пользователи не смогли удержаться от едких комментариев.
Фолловеры заметили поразительное сходство Ковальчук с бывшей женой Гарика — Кристиной Асмус. В Сети гадают, что же с собой сотворили две актрисы, из-за чего стали полными копиями друг друга. К тому же многие смеются над слабостью Харламова к одному типажу женщин, предполагая, что до добра это точно не доведет.
«Бывают же настолько похожие люди», «У Гарика явная зависимость», «Ты специально нашел женщину, похожую на Асмус?», «Ты будто с Кристиной стоишь. У тебя все девчонки как копии», «Гарику предстоит еще один раздел имущества», — отметили подписчики юмориста.