Что они с собой сотворили? Женщины Харламова поразительно похожи между собой

Поклонники предостерегают Гарика Харламова от большой опасности. Фанаты уверены, что комик вот-вот наступит на те же грабли.

В соцсетях резидент Comedy Club опубликовал новое фото со своей возлюбленной Катериной Ковальчук. Влюбленные воссоединились в Сочи после долгой разлуки. Увидев редкий снимок Гарика с его дамой сердца, интернет-пользователи не смогли удержаться от едких комментариев.

Фолловеры заметили поразительное сходство Ковальчук с бывшей женой Гарика — Кристиной Асмус. В Сети гадают, что же с собой сотворили две актрисы, из-за чего стали полными копиями друг друга. К тому же многие смеются над слабостью Харламова к одному типажу женщин, предполагая, что до добра это точно не доведет.