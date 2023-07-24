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Что они с собой сотворили? Женщины Харламова поразительно похожи между собой

24 июля 2023 11:45
Что они с собой сотворили? Женщины Харламова поразительно похожи между собой

Комик своему вкусу не изменяет.

Поклонники предостерегают Гарика Харламова от большой опасности. Фанаты уверены, что комик вот-вот наступит на те же грабли.

В соцсетях резидент Comedy Club опубликовал новое фото со своей возлюбленной Катериной Ковальчук. Влюбленные воссоединились в Сочи после долгой разлуки. Увидев редкий снимок Гарика с его дамой сердца, интернет-пользователи не смогли удержаться от едких комментариев.

Фолловеры заметили поразительное сходство Ковальчук с бывшей женой Гарика — Кристиной Асмус. В Сети гадают, что же с собой сотворили две актрисы, из-за чего стали полными копиями друг друга. К тому же многие смеются над слабостью Харламова к одному типажу женщин, предполагая, что до добра это точно не доведет.

Что они с собой сотворили? Женщины Харламова поразительно похожи между собой

«Бывают же настолько похожие люди», «У Гарика явная зависимость», «Ты специально нашел женщину, похожую на Асмус?», «Ты будто с Кристиной стоишь. У тебя все девчонки как копии», «Гарику предстоит еще один раздел имущества», — отметили подписчики юмориста.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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