Что она в нем нашла? «Мама Рудика» бросила единственного сына ради этого мужчины

Евгения Ханаева проснулась знаменитой после выхода фильма «Розыгрыш», где она сыграла педагога. Ее следующей звездной ролью стала мама Рудика в картине «Москва слезам не верит». Героиня Ханаевой всеми силами боролась за честь своего отпрыска, а вот в реальной жизни актриса отказалась от родного сына.

В молодые годы у нее случился роман с экономистом Анатолием Успенским. Отношения привели к браку, и молодые поселились в квартире отца Ханаевой. Вскоре Евгения Никандровна родила сына Владимира, но его появление не принесло ей счастья. Обязанности по его воспитанию Ханаева переложила на своего отца и мужа.

Через некоторое время актриса встретила человека, от любви к которому едва не потеряла голову. Им был артист Лев Иванов. Он известен по фильмам «Звезда пленительного счастья» и «Царская милость». Иванова нельзя было назвать красавцем: седой, с залысинами и хитрым взглядом. Но именно из-за него Ханаева ушла от мужа и даже бросила сына.

А вот Иванов не спешил разводиться с женой. Именно поэтому его отношения с Евгенией Никандровной быстро закончились. Но Ханаева так и не вернулась в свою семью. С сыном Владимиром актриса встретилась лишь спустя много лет. Он простил свою мать за ее исчезновение.