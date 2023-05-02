Что она в нем нашла? «Мама Рудика» бросила единственного сына ради этого мужчины
Любовь вскружила ей голову.
Евгения Ханаева проснулась знаменитой после выхода фильма «Розыгрыш», где она сыграла педагога. Ее следующей звездной ролью стала мама Рудика в картине «Москва слезам не верит». Героиня Ханаевой всеми силами боролась за честь своего отпрыска, а вот в реальной жизни актриса отказалась от родного сына.
В молодые годы у нее случился роман с экономистом Анатолием Успенским. Отношения привели к браку, и молодые поселились в квартире отца Ханаевой. Вскоре Евгения Никандровна родила сына Владимира, но его появление не принесло ей счастья. Обязанности по его воспитанию Ханаева переложила на своего отца и мужа.
Через некоторое время актриса встретила человека, от любви к которому едва не потеряла голову. Им был артист Лев Иванов. Он известен по фильмам «Звезда пленительного счастья» и «Царская милость». Иванова нельзя было назвать красавцем: седой, с залысинами и хитрым взглядом. Но именно из-за него Ханаева ушла от мужа и даже бросила сына.
А вот Иванов не спешил разводиться с женой. Именно поэтому его отношения с Евгенией Никандровной быстро закончились. Но Ханаева так и не вернулась в свою семью. С сыном Владимиром актриса встретилась лишь спустя много лет. Он простил свою мать за ее исчезновение.