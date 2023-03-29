Что она творит? Обомлеете, увидев малышку Хуаниту из «Отчаянных домохозяек» сегодня

Мэдисон Де Ла Гарза стала наиболее известной после того, как сыграла дочь Габриэль Солис Хуаниту в сериале «Отчаянные домохозяйки». Экранная дочка Евы Лонгории никого не оставляла равнодушным — этому способствовал ее лишний вес и непреодолимая тяга к сладостям. В любом случае от той круглощекой малышки теперь не осталось и следа.

Актриса из тех звезд, кому удалось удивить поклонников своим преображением. Знаменитость решила похудеть и смогла добиться неплохого результата. К тому же она сменила прическу — натуральному оттенку волос Мэдисон предпочитает яркие цвета, которые, по мнению подавляющего большинства поклонников, ей к лицу.

К слову, Мэдисон свою актерскую карьеру не забросила. Один из наиболее ярких проектов с ее участием — сериал «Очень плохая училка». Кроме того, Де Ла Гарза делает успехи в качестве модели.