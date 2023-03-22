Что она с собой сотворила? Дурнушку Машу из «Реальных пацанов» не узнать

Мария Скорницкая проснулась знаменитой после выхода на экраны сериала «Реальные пацаны». В проекте артистка воплотила Машу, которую зрители считали дурнушкой. Героиня актрисы не отличалась ни стройностью, ни вкусом в одежде.

Многие ошибочно полагают, что и в реальной жизни звезда экрана похожа на бывшую возлюбленную Николая Наумова. Однако Скорницкая за прошедшие годы кардинально изменилась.

Знаменитость вышла замуж и родила двоих детей, но при этом не только не поправилась, но и экстремально похудела. Теперь Скорницкая не упускает ни единой возможности, чтобы похвастаться своим подтянутым телом — в соцсетях артистки полно снимков, на которых она запечатлена в купальнике.

По уверению знаменитости, сказать «прощай» лишнему весу ей помогли диеты и занятия спортом. Правда, результат такого преображения понравился не всем поклонникам Марии. Некоторые из них с сожалением отмечают, что раньше актриса была «фигуристой», а теперь только кожа да кости.