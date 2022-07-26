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Киноафиша Статьи «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь

«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь

26 июля 2022 10:00
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь

Актриса стремительно теряет вес после разрыва с бойфрендом.

На фоне слухов о разрыве с бойфрендом Александром Молочниковым Екатерина Варнава улетела в отпуск в Турцию. Компанию ей составил близкий друг Евгений Бондаренко. В соцсетях юмористка поделилась видео, которое снял Евгений. В ролике он забавно подшучивает над актрисой и предлагает ей эффектно пройтись по турецким улочкам. Варнава в ответ демонстрирует длинные ноги и тонкую талию в коротком белом платье.

Но вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь у ее подписчиков. Они обратили внимание, что Екатерина похудела настолько сильно, что уже кажется истощенной. И летний легкий наряд это только подчеркивает.

«Очень худая, и это ненормально», «Что с телом? Поправляйтесь», «Очень хочется покормить», «Не мешало бы немного поправиться», «Страшно худая стала, так нельзя, смотрится не очень», «Что она с собой сделала?», «Так и исчезнуть не долго», — написали встревоженные фолловеры.

Фанаты Екатерины предположили, что она сбросила вес из-за переживаний по поводу разрыва с Молочниковым. По слухам, пару месяцев назад они тайно поженились, но затем актриса узнала о неверности избранника.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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