«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь

На фоне слухов о разрыве с бойфрендом Александром Молочниковым Екатерина Варнава улетела в отпуск в Турцию. Компанию ей составил близкий друг Евгений Бондаренко. В соцсетях юмористка поделилась видео, которое снял Евгений. В ролике он забавно подшучивает над актрисой и предлагает ей эффектно пройтись по турецким улочкам. Варнава в ответ демонстрирует длинные ноги и тонкую талию в коротком белом платье.

Но вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь у ее подписчиков. Они обратили внимание, что Екатерина похудела настолько сильно, что уже кажется истощенной. И летний легкий наряд это только подчеркивает.

«Очень худая, и это ненормально», «Что с телом? Поправляйтесь», «Очень хочется покормить», «Не мешало бы немного поправиться», «Страшно худая стала, так нельзя, смотрится не очень», «Что она с собой сделала?», «Так и исчезнуть не долго», — написали встревоженные фолловеры.

Фанаты Екатерины предположили, что она сбросила вес из-за переживаний по поводу разрыва с Молочниковым. По слухам, пару месяцев назад они тайно поженились, но затем актриса узнала о неверности избранника.