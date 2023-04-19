Что она с собой сделала? Только взгляните, какой была Алсу до пластики (фото)

В одном из своих интервью Алсу заявила, что она всегда была сторонницей естественной красоты и никогда не обращалась за помощью к пластическим хирургам. Но не так давно певица выложила в соцсети свою детскую фотографию, взбудоражившую фанатов. Пользователи Сети сравнили ее с одним из недавних снимков и заметили существенные перемены во внешности звезды.

В детстве на носу девушки красовалась явная горбинка, которая привлекала взгляды журналистов и не могла исчезнуть без постороннего вмешательства. По слухам, здесь не обошлось и без блефаропластики, потому что взгляд Алсу стал более выразительным, а брови — приподнятыми.

Стоит отметить и тот факт, что певица выносила и родила троих детей, но пышная и округлая грудь вызывает недоумение фанатов. Алсу уверяет, что сохранила красоту и форму груди благодаря корсетам и специальному белью, что вызывает у поклонников недоверие.