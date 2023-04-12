Что она с собой сделала? Честное фото 58-летней Алены Апиной взбудоражило россиян

Алена Апина никогда не скрывала, что обрела стройность не в спортзале, а на операционном столе. Звезда 90-х сделала целый ряд операций — липосакцию, липофилинг, абдоминопластику, чтобы ее фигура стала более гармоничной. Не забыла артистка поработать и над лицом.

Поклонники уверены, что исполнительница удалила комки Биша и увеличила губы при помощи филлеров. Только эти процедуры не пошли на пользу певице. Недавно знаменитость показала подписчикам в социальных сетях, как гуляет по Мещерскому лесу. Многие пришли в ужас от внешности звезды и распекли ее за излишнюю любовь к пластике.