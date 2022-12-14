Что он в ней нашел? Глазам не поверите, увидев жену красавца Джеймса Бонда (фото)

Британский актер и красавец-блондин Дэниэл Крэйг уже больше десяти лет счастлив со своей избранницей. Его супругой является англичанка и звезда Голливуда Рэйчел Вайс, с которой Джеймс Бонд познакомился на съемках задолго до их романа.

Пара сочеталась законным браком в 2011 году, а до этого они много лет считались хорошими друзьями. Еще в середине 90-х актеры играли любовников в одном из спектаклей. Позднее, когда оба уже покорили голливудский Олимп, они часто пересекались на мероприятиях и торжествах.

«Система их отношений» дала сбой во время съемок триллера «Дом грез», где приняли участие и Крэйг, и Вайс. Вспыхнули романтические чувства, и на сей раз устоять друг перед другом они не смогли. Оба разорвали отношения с предыдущими пассиями и почти сразу же зарегистрировали брак. С тех пор голливудская чета ведет закрытый образ жизни, а об их дочери, рожденной в 2018 году, прессе до сих пор почти ничего не известно.

И, хотя Крэйг кажется счастливым, многие не понимают, почему он выбрал Вайс. Поклонницы недоумевают, как мог голубоглазый, обаятельный и подкачанный актер жениться на неприметной «серой мышке» со скучным и однообразным выражением лица.