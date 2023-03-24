Что он в ней нашел? Эта американка умудрилась женить на себе бодибилдера (фото)

У Алисии Макарвел почти миллион подписчиков в социальных сетях. И большинство из них не понимают, как этой пышнотелой девушке удалось женить на себе бодибилдера.

Блогер замужем за культуристом Скоттом уже 16-й год. Когда-то его супруга занималась паэурлифтингом и не обладала внушительными формами. Спортивное питание изменило ее метаболизм, она начала стремительно поправляться. Мускулистый и брутальный супруг, впрочем, не заставляет ее приводить себя в форму. Хотя в соцсетях Алисии много видео с силовыми тренировками, которые он для нее проводит.

В супружескую идиллию верят не все. «Он не из твоей лиги», «По какой цене ты его арендуешь?», «Он тебе изменяет», «Да он у тебя в заложниках», «Ты шантажируешь его или что-то в таком духе», — пишут злопыхатели.

Девушка в ответ на это пишет, что разные тела ничего не значат, если есть родство душ. В комментариях находятся и те, кто ее поддерживают. «Люди, которые пишут негативные вещи, несчастливы и одиноки. Почему они проецируют свои проблемы на других?» — задаются вопросом сторонники plus-size блогера.