Что он в ней нашел? Анна Ивановна из комедии «Она вас любит» женила на себе советского красавца
Актрисе завидовали все поклонницы мужа.
Лидия Сухаревская прославилась благодаря картине «Она вас любит», где ей досталась роль Анны Ивановны. Актриса никогда не считалась образцовой красавицей, однако это не помешало ей покорить видного и импозантного мужчину.
Супругом Сухаревской стал ее коллега Борис Тенин. Он известен по фильмам «Яблоко раздора», «Бесприданница», «Новые похождения Швейка» и по другим лентам. Поклонницы сходили от Тенина с ума, ведь он был высоким, статным и харизматичным красавцем с роскошными усами. Многие из них не понимали, что такой мужчина нашел в невзрачной и угловатой Сухаревской.
Но ни сплетни, ни косые взгляды окружающих не помешали счастью актеров. Лидия Петровна стала четвертой и последней женой Бориса Михайловича — они прожили вместе больше 50 лет.
Сухаревская покорила Тенина своим интеллектом, чувством юмора и отменным стилем. Ему льстило, что рядом с ним такая обаятельная и яркая женщина. Эту пару смогла разлучить лишь смерть.
Тенина не стало в 85 лет, а через год ушла и 82-летняя Сухаревская. Она не смогла вынести утрату любимого супруга.