Что общего у Глэдис и наивной девочки? Эта мрачная теория превращает «Лило и Стича» в жуткий хоррор а-ля хитовые «Орудия»

Фанаты «Лило и Стича» всегда умели находить в этой милой истории что-то тревожное, но с выходом нового лайв-экшн ремейка старая теория снова всплыла и теперь звучит как полноценный хоррор. Ведь, если копнуть глубже, то гавайская сказка про дружбу девочки и инопланетного эксперимента перестает быть простой семейной драмой.

Родители-агенты и загадочный Кобра Бабблз

Официальная версия гласит: родители Лило погибли в автокатастрофе, а девочку воспитывает старшая сестра Нани. За ними присматривает социальный работник Кобра Бабблз. Но Reddit-теоретики утверждают: Бабблз вовсе не соцработник, а коллега родителей, которые были… агентами ЦРУ.

В пользу версии говорит сцена, где Бабблз признается, что участвовал в «инциденте в Розуэлле». Странно, чтобы человек с таким прошлым вдруг пошел проверять неблагополучные семьи. Гораздо логичнее, что он охраняет Лило и Нани после гибели товарищей. Но это еще не самое мрачное.

Детские игры или оккультные ритуалы?

А теперь — вторая грань хоррора. Лило постоянно делает странные вещи: фотографирует «толстых людей», словно выполняя шпионские задания, хранит у себя книги по картографии, устрицам и… практическому вуду. О да, практически как бабуля Глэдис в нашумевших «Орудиях».

Она мастерит куклы из ложек, создает жутковатую игрушку Скрампа с перекошенными глазами и даже проводит ритуал с огурцами в банке. В обычном детском фильме это кажется милой чудаковатостью, но в другом свете выглядит как прямые отсылки к магическим практикам.

Скрамп может быть вовсе не игрушкой, а своеобразным сосудом для энергии, а «огуречные заклинания» напоминают реальные обряды «баночной магии», считают реддиторы.

Ремейк лишь усилил жуть

В новой версии Disney не смягчил эти детали: странные книги по-прежнему на полках, Скрамп остается пугающе мрачной куклой, а Бабблз снова говорит о Розуэлле. И получается, что фанатская теория звучит еще убедительнее: родители Лило вели двойную жизнь, Бабблз их прикрывает, а сама девочка растет в окружении секретов и фольклорной магии.

Вместо теплой истории о семье мы внезапно получаем сюжет о сироте, воспитанной в тени спецслужб и темных ритуалов. И если смотреть «Лило и Стича» под этим углом, то это уже не милая комедия Disney, а самый настоящий семейный хоррор с гавайским акцентом.

