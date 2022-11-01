Что общего у Елизаветы II и «Кавказской пленницы»: вы не поверите своим глазам

На небольшом острове Ниуэ решили некоторое время назад оригинальным образом объединить королеву Елизавету II и советскую комедию. В 2013 году там выпустили необычные монеты. С одной стороны были кадры из фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Среди них оказались сцены с Трусом, Балбесом и Бывалым, с героиней Натальи Варлей и Шуриком, а также с товарищем Сааховым.

А на другой стороне монеты был выгравирован профиль Елизаветы II. Дело в том, что в государстве Ниуэ портреты королевы или же собственный герб были на всех выпускаемых монетах. Местные жители обычно использовали для расчетов новозеландский доллар. Но подобные коллекционные монеты тоже могли использоваться как платежное средство. Например, серия «Кавказской пленницы» была отчеканена из серебра. И номинал одной монеты составлял 2 доллара. Каждая из них была выпущена тиражом в 8 тысяч экземпляров. Некоторые из них дошли и до России, где их перепродают с рук коллекционеры.