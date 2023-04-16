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Что объединяет эти два советских кинохита: ответ вас точно удивит (фото)

16 апреля 2023 11:45
Что объединяет эти два советских кинохита: ответ вас точно удивит (фото)

Это могли заметить самые дотошные.

Советские картины имеют намного больше общего, чем многим может показаться. Так, фильмы Владимира Меньшова «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит» роднит одна занятная деталь. Речь идет о реквизите, которые перекочевали из одной картины в другую. Многие точно вспомнят яркие красные бусы на шее Надюхи в сцене, где она читает письмо от Василия. Тот же аксессуар можно заметить на шее юной Людочки в оскароносной ленте мэтра. Образ Ирины Муравьевой дополнили красные серьги и блузка в горошек.

Это далеко не единственный случай, когда один и тот же реквизит снимался в разных фильмах. Например, медный конь, которого таскал Новосельцев из «Служебного романа», появлялся в картинах «Бриллиантовая рука», «Ширли-мырли» и «Семнадцать мгновений весны». Ажурное зеркало из квартиры Жени Лукашина перекочевало к изобретателю Шурику, а Трошкин из «Джентльменов удачи» носил то же пальто, что и лощеный Рудик из фильма «Москва слезам не верит». Что объединяет эти два советских кинохита: ответ вас точно удивит (фото)

Фото: Кадры из фильма «Москва слезам не верит» (1979), кадры из фильма «Любовь и голуби» (1985)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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