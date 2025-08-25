Что-нибудь жуткое на вечер: топ-5 корейских хорроров, которые заставят вас влюбиться в жанр

Жанр хоррора, несмотря на свою специфичность, всегда оставался одним из самых популярных направлений в мировом кино, однако с развитием южнокорейской киноиндустрии планка заметно поднялась.

В отличие от ужастиков из других стран, в которых зрителей «берут» в основном самыми жуткими сценами, в корейских хоррорах центральное место занимает связь сюжета с культурными аспектами страны, а потому для фанатов жанра такое кино становится чем-то совершенно новым и привлекательным. В этой подборке рассказываем о южнокорейских ужастиках, после которых вы уже не сможете вернуться к привычным американским страшилкам.

Фильм стал одним из самых кассовых релизов Южной Кореи в 2016 году, а затем нашел еще большую популярность на стриминговых платформах, до сих пор оставаясь эталоном хоррор-истории, в которой найдется место и драме.

Сюжет разворачивается вокруг отца и дочери, которых в поездке домой на поезде застает вспышка вируса, превращающего людей в зомби. «Поезд в Пусан», конечно, представил зрителю не менее жутких оживших мертвецов, но фишка всего сюжета — в связи между отцом и дочерью, попытки которых не потерять друг друга в хаосе заставляют публику следить за развитием событий не отрываясь ни на минуту.

Фильм отлично подойдет для тех, кому нравится копаться в семейных разборках и драмах — особенно если в сюжете как-то фигурирует психиатрическая лечебница. Действие разворачивается вокруг девушки, которая после лечения в том самой психиатрической больнице возвращается домой и обнаруживает, что у нее появилась мачеха. Со временем она начинает подозревать, что мачеха убила ее маму, а теперь планирует избавиться и от нее, и от ее сестры.

Сюжетные повороты в «Истории двух сестер» шокируют, но в целом идеально вписываются в повествование, так что фанатам жанра точно стоит посмотреть оригинальный корейский фильм вместо неудавшихся американских ремейков.

«Служанка» (1960)

Фильм, который вдохновил южнокорейский хит последних лет «Паразиты», «Служанка» считается одной из лучших картин, которые когда-либо снимали в стране. В центре сюжета — переезжающая в новый дом семья, в которой муж решает нанять служанку, чтобы та помогала в быту; со временем помощница превращается в безжалостную убийцу, которая мстить главе семейство за то, что тот изменил с ней, а потом бросил.

Впоследствии «Служанка» стала настолько успешной, что фильм породил еще два сиквела, превратившись в хоррор-трилогию.

Одновременно и психологический триллер, и фильм ужасов, «Шепот стен» вышел почти сразу после того, как в Южной Корее пала военная диктатура. Таким образом, картине удалось стать своего рода комментарием социальной ситуации, которая сложилась в стране — сам сюжет между тем рассказывает о школьниках, которых терроризируют слухи о призраке, из-за которого начинают исчезать люди.

«Шепот стен» напрямую говорит со зрителем о том, как быстро травмирующие события могут разрушить даже молодую и только начавшуюся жизнь, на которую происходящие в стране ужасающие вещи имеют непосредственное влияние.

Хотя фильм поначалу и кажется самым типичным ужастиком с огромным количеством внедренных в сюжет страшилок, южнокорейское кино и здесь не перестает удивлять, в очередной раз смешивая жанры и образуя что-то совершенно новое.

«Психиатрическая больница Конджиам» рассказывает о видеоблогере и авторе шоу ужасов на YouTube, который отправляет в заброшенную больницу, чтобы узнать, что случилось с пропавшими там двумя подростками. Снятый в жанре найденной пленки, фильм умело обыгрывает многочисленные скримеры, которые не утомляют зрителя, а наоборот — доводят до ужаса в самый неожиданный момент.

