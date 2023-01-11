Что ненавидят коллеги в Андрее Малахове: их поймет каждый россиянин

Андрей Малахов как никто другой знает, что у популярности есть обратная сторона медали. Телеведущий часто подвергается критике, с чем, судя по всему, давно смирился.

Например, звезды шоу-бизнеса косо смотрят на Малахова, поскольку по долгу своей профессии он сует нос в чужие дела. Многие медийные персоны обвиняли ведущего в том, что ради высоких рейтингов своего шоу он готов идти по головам, забывая о морали. Также Андрею приходилось слышать упреки в том, что из-за его программы и пережитого от ее просмотра стресса у знаменитостей или же их родных начинались серьезные проблемы со здоровьем. В любом случае все это не заставило шоумена пересмотреть принципы своей работы.

Есть за что точить зуб на ведущего и его коллегам по съемочной площадке. Многие из них ненавидят в Малахове всего одну черту, и понять это сможет каждый россиянин. Мало кому нравится, когда человек постоянно опаздывает на деловые встречи и уж тем более — на съемки очередного эфира. Между тем звезда экрана никак не может стать пунктуальным, чем и раздражает всех, кому приходится иметь с ним дело.