Что нельзя говорить на первом свидании с мужчиной-Весами, если не хотите его оттолкнуть

В самом начале отношений, когда взаимный интерес еще только-только зарождается, его так легко разрушить одним неосторожным словом или поступком. После этого остается только горько жалеть о содеянном. По словам астрологов, избежать ошибок на первом свидании и тем самым не превратить его в последнее можно, узнав знак зодиака мужчины. Располагая этой информацией, можно с легкостью обойти подводные камни и не испортить впечатление о себе. Рассказываем, чего категорически нельзя делать во время первого романтического рандеву с парнем-Весы.

Не лгите ему

Представители воздушной стихии - умные, харизматичные, талантливые.

Мужчины, появившиеся на свет под этим знаком, быстро располагают к себе людей и становятся объектом мечтаний для многих женщин. Чувствуется, что этот парень способен сделать избранницу счастливой.

Неудивительно, что вокруг парня-Весы всегда много представительниц прекрасного пола, желающих обратить на себя внимание. Уроженец знака открыт для новых знакомств, поэтому охотно соглашается на предложение встретиться или сам делает первый шаг.

Однако разрушить его доверие и убить весь интерес к себе довольно просто.

Астрологи рассказали, чего мужчина-Весы категорически не переносит - это ложь. Обманывать представителя воздушной стихии опасно вдвойне, потому что он наделен сильной интуицией и раскусит на раз-два.

Парни, рожденные под этим знаком, имеют свои твердые убеждения. Они считают, что если человек лжет им, то, вероятно, он совершенно не уважает их. О каких теплых чувствах к врунишке вообще может идти речь? Весы их на дух не переносит, очень важно иметь это ввиду.

Поэтому, когда он ловит девушку на свидании на лжи, это разочаровывает его окончательно и бесповоротно.

Мужчина-Весы не станет демонстрировать того, что от него не ускользнула хитрость, однако выводы для себя сделает и больше не перезвонит той, что посмела обмануть.

Не так уж важно, по какому поводу вы солгали - не хотели признаваться в том, что работаете не в таком престижном месте, как хотелось бы, или утаили от собеседника наличие “запасного варианта”, главное, что этого парень-Весы не сможет стерпеть.

Конечно, предстаивитель знака не станет устраивать скандал прямо посреди встречи, драматично переворачивать столик в кафе и заламывать руки с возгласами: “Что за лгунья!” Но как только свидание закончится, вежливо поблагодарит и исчезнет из жизни обманщицы.