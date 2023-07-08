Что нельзя говорить на первом свидании с мужчиной-Близнецом, если не хотите его отпугнуть

На первом свидании всем девушкам хочется произвести на собеседника самое выгодное впечатление. Как правило, наибольшее внимание они уделяют своему внешнему виду, тщательно подбирают наряд, аксессуары, макияж и прическу, но забывают народную мудрость: “Встречают по одежке, а провожают по уму”. Даже самый стильный лук не спасет от провала, если ляпнуть во время встречи что-нибудь не то. Перед тем как отправиться на свидание с парнем, астрологи советуют каждой девушке выяснить его знак зодиака - он подскажет, какие темы лучше не затрагивать, чтобы не оттолкнуть поклонника.

“Сколько детей ты хотел бы иметь?”

Необходимо помнить, что воздушные знаки зодиака ценят свою свободу так сильно, как никто другой в зодиакальном круге.

Поэтому не стоит с места в карьер затрагивать темы, связанные с браком и семьей, чтобы не оттолкнуть Близнеца.

“Я не читала Кафку”

Нет, безусловно, если вы в самом деле не читали интеллектуальные произведения, от которых Близнецы без ума, лгать не стоит - рано или поздно они вас вычислят. Но помните: если собеседница не блещет познаниями, этому знаку быстро станет с ней скучно.

“Может, лучше посмотрим комедию?”

В случае, если первое свидание проходит в кинотеатре, лучше всего остановить свой выбор на каком-то более возвышенном жанре.

Как мы помним, представители водной стихии - интеллектуалы, низкопробные шутки они не оценят.

“Это занятие для неудачников”

Не стоит демонстрировать Близнецам предвзятое отношение к чему или кому бы то ни было. Вполне может оказаться, так, что представители знака как раз без ума от того, что вызывает у вас отвращение. Лучше не торопиться с категоричными высказываниями.

“Ты не прав”

Близнецы терпеть не могут, когда кто-то обесценивает их мнение. Они убеждены, что каждый человек имеет право на свою собственную точку зрения, не навязывают свои правила другим и ждут того же от окружающих.

“Если хорошенько постараешься”

Заносчивых красоток мужчина-Близнецы терпеть не может. Он хочет отношений на равных, когда оба партнера любят и принимают друг друга такими, какие есть, без нареканий.

Ставить ему условия и ультиматумы - плохая идея.

Даже в шутку.

“Бла-бла-бла”

Но самое главное правило, которое стоит запомнить перед свиданием с Близнецами - не говорите исключительно о себе, позвольте ему высказываться не меньше вашего. Тем более что слушать уроженцев знака - настоящее удовольствие.