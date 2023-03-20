Что нельзя было делать жителям СССР в отпуске за границей: хорошо, что сейчас такого нет

Из-за этих запретов туристам не всегда удавалось насладиться отдыхом.

Отдых за границей для жителей СССР был практически недостижимой мечтой. Для поездки в капиталистическую страну нужно было подготовить множество документов, обосновать цель поездки и скопить достаточное количество денег. А отправившись в путешествие, граждане Советского Союза должны были соблюдать ряд весьма строгих правил.

Так, во время поездки нельзя было общаться с иностранцами. Гражданам страны разрешалось лишь перекинуться парой слов, но завязать в кафе непринужденную беседу было строго запрещено. Также запрещено было и отклоняться от туристического маршрута группы или обмениваться подарками с иностранными друзьями или знакомыми.

Помимо этого, существовало правило и относительно туристических сувениров. Из поездки нельзя было привозить иностранную литературу и валюту.

Подобные ограничения существовали во все времена существования СССР, а в некоторые периоды становились значительно строже.