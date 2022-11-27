Что не так с женщиной, которая все тащит на себе: слова Нагиева, вызывающие мурашки

В нынешний век отношения между мужчинами и женщинами серьезно поменялись. Мужчина больше не добытчик, ведь в паре, как правило, работают оба. Но Дмитрий Нагиев советует дамам быть осторожными с чрезмерным карьеризмом.

«Чтобы добиться чего-то в современном мире, женщина должна работать как лошадь. Но если она и на самом деле работает лошадью, то это значит, что она не добилась того, чтобы мужчина был ее опорой в жизни», — рассказывает ведущий.

Нагиев считает, что чрезмерно амбициозные дамы отталкивают мужчин, а в погоне за успехом женщины совсем забывают о себе – о своей внешности, здоровье и о своих близких.