Что не так с сериалом «Клон»: разбор психолога вас ошарашит

Сегодня эта история уже не кажется такой романтичной.

В последнее время психология стала так популярна, что почти каждый слышал про абьюзивные или созависимые отношения. Именно поэтому любые мелодрамы прошлых лет в наши дни воспринимаются иначе.

И бразильский романтический сериал «Клон» стал отличным тому доказательством. При повторном просмотре можно заметить, как глупо и порой нелогично поступают главное герои. К примеру, многие эксперты считают, что причиной всех бед Жади была она сама. Восточная красавица постоянно ругалась с близкими, сбегала и затем снова мирилась. А в отношениях с Лукасом все обстояло еще хуже. Когда избранник не пришел в условленное место, вспыльчивая девушка решила назло возлюбленному выйти замуж за другого.

Портал «Wonan.ru» также пишет и о проблемах инфантильного иностранца. Эксперт точно подметил, что Лукас лишь обвиняет судьбу в своих несчастиях. Он хочет быть счастливым, но не предпринимает для этого никаких решительных действий.