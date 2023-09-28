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Что не так с ремейком комедии Гайдая: россиян разочаровал новый Никулин

28 сентября 2023 09:45
Что не так с ремейком комедии Гайдая: россиян разочаровал новый Никулин

Даже известные актеры не спасли фильм от провала.

Из всех современных ремейков советских картин самым ужасным зрители признали «Кавказскую пленницу!», вышедшую на экраны в 2014 году. Работа Максима Воронкова погубила все впечатление от оригинальной комедии: киноделы испортили все, что могли, и даже больше.

Рейтинг этой ленты в Сети составляет около единицы — так оценивает проект большинство зрителей. Режиссер попытался полностью скопировать оригинал, даже актеров подобрал со схожей внешностью и аналогичными нарядами. В комедии нет ничего нового, а мастерство наших современников не приблизилось к уровню Гайдая и близко.

Особенно разочаровала публику легендарная троица — Трус, Балбес и Бывалый. Если Шурика и Нину играли молодые актеры, то на роли похитителей взяли Семена Стругачева, Николая Добрынина и Сергея Степанченко. Но они совершенно не справились с работой.

Что не так с ремейком комедии Гайдая: россиян разочаровал новый Никулин

«От Добрынина такого не ожидал», «Зря Митяй полез в это», «Запятнали репутацию», — пишут в Сети зрители.

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967), кадр из фильма «Кавказская пленница!» (2014)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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