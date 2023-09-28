Что не так с ремейком комедии Гайдая: россиян разочаровал новый Никулин

Из всех современных ремейков советских картин самым ужасным зрители признали «Кавказскую пленницу!», вышедшую на экраны в 2014 году. Работа Максима Воронкова погубила все впечатление от оригинальной комедии: киноделы испортили все, что могли, и даже больше.

Рейтинг этой ленты в Сети составляет около единицы — так оценивает проект большинство зрителей. Режиссер попытался полностью скопировать оригинал, даже актеров подобрал со схожей внешностью и аналогичными нарядами. В комедии нет ничего нового, а мастерство наших современников не приблизилось к уровню Гайдая и близко.

Особенно разочаровала публику легендарная троица — Трус, Балбес и Бывалый. Если Шурика и Нину играли молодые актеры, то на роли похитителей взяли Семена Стругачева, Николая Добрынина и Сергея Степанченко. Но они совершенно не справились с работой.