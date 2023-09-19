Что не так с ремейком «Каменской»: новая героиня вызывает оторопь
Поклонников может ждать разочарование.
«Каменская» была одним из главных детективных сериалов нулевых. История сотрудницы Московского уголовного розыска, роль которой исполнила актриса Елена Яковлева, имела стабильно высокие рейтинги. Однако в 2011-м проект был закрыт. Фанаты надеялись на продолжение, и теперь их обнадежило заявление Александры Марининой.
Писательница, придумавшая героиню, заявила, что сценарий о возращении Анастасии Каменской давно готов, но съемки были отложены из-за пандемии коронавируса несколько лет назад. Маринина не стала раскрывать, кто исполнит главную роль в картине, но поведала об изменении персонажа.
Каменская станет старше и тверже. Теперь это бывалая женщина, которая не боится начальства и коллег и всегда гнет свою линию. Писательница добавила, что если в начале своего пути следовательница опасалась сделать ошибку, то «сейчас, когда ей уже 63 года, бояться она перестала», — цитирует Александру Маринину ТАСС.