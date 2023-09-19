Что не так с ремейком «Каменской»: новая героиня вызывает оторопь

«Каменская» была одним из главных детективных сериалов нулевых. История сотрудницы Московского уголовного розыска, роль которой исполнила актриса Елена Яковлева, имела стабильно высокие рейтинги. Однако в 2011-м проект был закрыт. Фанаты надеялись на продолжение, и теперь их обнадежило заявление Александры Марининой.

Писательница, придумавшая героиню, заявила, что сценарий о возращении Анастасии Каменской давно готов, но съемки были отложены из-за пандемии коронавируса несколько лет назад. Маринина не стала раскрывать, кто исполнит главную роль в картине, но поведала об изменении персонажа.

Каменская станет старше и тверже. Теперь это бывалая женщина, которая не боится начальства и коллег и всегда гнет свою линию. Писательница добавила, что если в начале своего пути следовательница опасалась сделать ошибку, то «сейчас, когда ей уже 63 года, бояться она перестала», — цитирует Александру Маринину ТАСС.