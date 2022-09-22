Что не так с ремейком «Дикого ангела»: россияне в ужасе от новых Милли и Иво

Популярный сериал начала нулевых «Дикий ангел» так вдохновил зрителей по всему миру, что в некоторых странах даже появились его ремейки. Одними из первых собственную версию показали в Португалии. Вот только главные герои Милли и Иво настолько далеки от привычных образов, что пользователи Сети пришли в ужас, только увидев кадры проекта.

На месте харизматичного Факундо Араны оказался актер Хосе Карлос Перейра. Даже его кудри и привлекательная внешность не убедили комментаторов, что он может быть главным ловеласом сериала. Совсем непохожа на Наталию Орейро оказалась и исполнительница роли Милагрос Паула Невиш. По мнению фанатов, у португальской актрисы другой типаж — более стервозный и «взрослый». Ей не хватает той детской непосредственности и обаяния, какие были у оригинальной Чолито.