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Что не так с ремейком «Дикого ангела»: россияне в ужасе от новых Милли и Иво

22 сентября 2022 19:45
Что не так с ремейком «Дикого ангела»: россияне в ужасе от новых Милли и Иво

В Сети накинулись на португальских актеров.

Популярный сериал начала нулевых «Дикий ангел» так вдохновил зрителей по всему миру, что в некоторых странах даже появились его ремейки. Одними из первых собственную версию показали в Португалии. Вот только главные герои Милли и Иво настолько далеки от привычных образов, что пользователи Сети пришли в ужас, только увидев кадры проекта.

На месте харизматичного Факундо Араны оказался актер Хосе Карлос Перейра. Даже его кудри и привлекательная внешность не убедили комментаторов, что он может быть главным ловеласом сериала. Совсем непохожа на Наталию Орейро оказалась и исполнительница роли Милагрос Паула Невиш. По мнению фанатов, у португальской актрисы другой типаж — более стервозный и «взрослый». Ей не хватает той детской непосредственности и обаяния, какие были у оригинальной Чолито.

«Новая Милагрос выглядит намного старше», «На фоне Наташи Орейро португалка потерялась. Да и Иво неправильный, без харизмы», «Милагрос вообще не сравнить», «Оригинал в тысячу раз лучше», «Милагрос со злым выражением лица, ни разу ни миленькая», — отметили комментаторы.

Фото: Кадр из сериала «Дикий ангел», кадр YouTube «ANJO SELVAGEM»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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