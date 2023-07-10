Что не так с «особенной» дочерью Лолиты: слова матери расставили все по местам

Лолита Милявская никогда не отличалась особой скрытностью. Однако когда речь заходит о ее единственной дочери, артистка хранит партизанское молчание. Лишь изредка певица позволяет себе откровенно говорить о Еве.

Сегодня дочери Лолиты 24 года, но она редко появляется на публике и в соцсетях. Все дело в ее странной внешности: рассеянный взгляд, неопрятный вид, вымученная улыбка. Оказывается, наследница Милявской родилась особенным ребенком. Об этом рассказала сама артистка, которая призналась в том, что у Евы синдром Аспергера. Причиной болезни, по ее словам, стала недоношенность.

Девочка с детства испытывала трудности с общением. Она не шла на контакт с другими ребятами, не понимала шуток и воспринимала окружающий мир как враждебный. Уже во взрослом возрасте Еве поставили диагноз.

Многие были уверены, что отцом девочки является Александр Цекало, с которым Лолита была в отношениях на момент рождения дочери. Однако певица призналась, что биологическим родителем Евы является другой мужчина. При этом Цекало дал ей свою фамилию. Также есть версия, что Лолита взяла девочку из детдома.