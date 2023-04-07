Что не так с нашумевшим сериалом «Актрисы»: мнение россиян несказанно удивит

Совсем недавно состоялась премьера сериала «Актрисы». Режиссером выступил Федор Бондарчук, сценарий написала его жена Паулина Андреева, а продюсировал проект сам Валерий Тодоровский. Рекламная кампания сулила нечто невероятное, однако зрителей ждало огромное разочарование.

Сюжет фокусируется на закулисной жизни актрис. Героиня Светланы Ходченковой уходит из профессии, но затем возвращается туда снова ради знаковой роли. Другая актриса, сыгранная Лолитой Милявской, спит с женатым режиссером. Примечательно, что его супруга служит в том же театре. Затем раскрывается вся подноготная актерства: душевные терзания героинь, жажда ролей, зависть, предательство, нервные срывы.

Зрителей эта история совсем не «зацепила». Пользователи Сети отметили, что создатели сделали сериал «для своих», а не для простых россиян. В этом был их главный промах. Вот какие отзывы оставили те, кто посмотрел «Актрис»: «Пока поняла только то, что все пьют и страдают», «Сериал, наверное, будет интересен актерской тусовке, хотя и это не факт», «Здесь раздражает абсолютно все».