Что не так с «интердевочками»: это заметили только полицейские и «ночные бабочки»

Драма «Интердевочка» увидела свет в 1989 году. Картина, впервые рассказавшая советским зрителям о жизни девушек легкого поведения, стала культурным феноменом того времени. Однако мало кто догадывался, какую именно ошибку допустили создатели картины.

Дело в том, что «ночные бабочки», показанные в кадре, заметно отличались от своих коллег из реальной жизни. Девушки выглядели иначе, поэтому, например, полицейские в кадре не признали в них представительниц древнейшей профессии.

По рассказам членов съемочной группы, никто из актрис не был похож на настоящих «ночных бабочек». Когда стража порядка спросили, кто из артисток хотя бы отдаленно напоминает «интердевочку», тот указал на скромно одетую художницу по костюмам Алину Будникову.

Ошибка произошла из-за желания визуально выделить героинь в кадре. Создатели фильма специально выбирали самые яркие и экстравагантные наряды, чтобы зрители сразу видели, кто именно перед ними.