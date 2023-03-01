Что не так с фразой «будь здоров»: ответ вас ошарашит

Чуть промахнешься — или врага наживешь, или дураком прослывешь. Так гласит народная мудрость. С этим нельзя не согласиться, ведь привычные в употреблении фразы, произнесенные не к месту, грозят сделать из говорящего как минимум посмешище.

Одна из них — «будь здоров». Почему вполне логичное пожелание чихающему считается специалистами по этикету неуместным? Консультант по деловому протоколу Татьяна Николаева уверена, что воспитанные люди в малознакомом кругу физиологические вопросы не поднимают и не обсуждают.

А потому лишний раз обращать внимание на естественные, но не постыдные проявления человеческого организма пожеланием здоровья не стоит. Даже если его история насчитывает несколько тысячелетий.

Считается, что традиция говорить «будь здоров» после каждого чиха корнями уходит в Древний Рим, где фразой «да сбережет тебя Юпитер» собеседник пытался «вернуть» вылетевшую вместе с потоком воздуха душу или не дать дьяволу забрать ее.