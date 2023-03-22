Что не так с этим красавчиком? Вам стоит увидеть его в полный рост (фото)

Оливер Риу еще не успел окончить школу, но уже обрел всемирную известность. В этом ему помогла внешность, которая вряд ли оставит кого-то равнодушным.

Если смотреть на фото, где Риу запечатлен по пояс, то нельзя заметить ничего странного. Уроженец Канады — привлекательный парень с выразительными глазами. Но стоит только увидеть его снимок в полный рост, как становится ясно, что же не так с этим красавчиком.

Все дело в том, что рост Оливера составляет почти два с половиной метра. Впрочем, его это нисколько не расстраивает. С детства Риу мечтал пополнить список самых высоких людей в «Книге рекордов Гиннесса». И ему это удалось.

Сегодня школьник считается самым высоким мальчиком-подростком в мире. При этом он признается, что порой устает от собственной популярности. Выдающиеся внешние данные Оливер предпочитает использовать не для того, чтобы привлекать к себе излишнее внимание, а для игры в баскетбол.

Риу делает большие успехи в этом виде спорта, хотя и тут без хейтеров не обходится. Многие считают, что игра слишком просто дается канадцу не из-за способностей или таланта, а из-за слишком высокого роста.