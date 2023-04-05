Что не так с Дмитрием Нагиевым: достаточно взглянуть на одно фото

Шоумен Дмитрий Нагиев уже много лет носит статус секс-символа. Поклонницы до сих пор сходят с ума от его харизмы, мужественной фигуры и, конечно, пронзительного взгляда. Но не все знают, откуда взялся коронный прищур Нагиева.

Еще в студенчестве Дмитрий получил серьезную травму из-за переохлаждения. Это привело к параличу лицевого нерва, от которого артист так и не смог окончательно оправиться. Некоторое время Дмитрий даже не мог пить и есть, а его мимика была обездвижена. Это едва не стало крахом для юноши, который всю жизнь грезил о сцене.

К счастью, Нагиеву удалось избежать самого страшного. Он прошел курс лечения, и его лицо «зашевелилось». Однако последствия остались, но артист сумел превратить свой недуг в изюминку — фирменную ухмылку. Также он носит очки не для крутизны, а чтобы скрыть непроизвольный тик.

Когда Дмитрий только начал сниматься в кино, его особенность буквально бросалась в глаза. Достаточно взглянуть на кадры из сериала «Каменская», где лицо Нагиева было перекошено намного сильнее, чем сейчас.