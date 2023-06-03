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Что надеть, чтобы влюбился каждый: все проще, чем вы думаете

3 июня 2023 15:00
Что надеть, чтобы влюбился каждый: все проще, чем вы думаете

Из серой мышки можно быстро превратиться в роскошную леди.

Многие представительницы прекрасного пола стараются следить за модными трендами и соответствовать им. Однако сегодня на подиумных показах именитых дизайнеров все чаще встречаются бесформенные футболки, широкие джинсы и рваные рубашки. В таком виде даже самая привлекательная красавица будет обделена вниманием мужчин. Впрочем, выход из ситуации все же есть, и женщины могут очаровывать окружающих благодаря нескольким простым советам.

К примеру, дамы любого возраста выглядят роскошно в легких шелковых или шифоновых платьях, сидящих по фигуре. Такой наряд даже из серой мышки сделает элегантную леди.

Другой вещью, сводящей мужчин с ума, считается юбка-карандаш. Она выгодно подчеркивает талию и идеально вписывается даже в деловой гардероб. А если женщина дополняет образ туфлями на высоком каблуке, то влюбленные взгляды представителей сильного пола ей точно обеспечены.

Фото: Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная», 1985
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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