Что на столе у Адского шефа? Эти 3 салата Ивлев готовит на Новый год, а гости пальчики облизывают

25 ноября 2025 15:53
Советская классика в новом обрамлении.

В преддверии предстоящего Нового 2026 года Константин Ивлев поделился уникальным способом подачи классических рецептов.

Адский шеф, ведущий телеканала Пятница, не предлагает вам готовить карбонару, нисуаз и прочие заморские яства, он продолжает любить и продвигать русскую кухню, с которой знакома каждая хозяюшка. Но осмелитесь ли вы обновить блюда, представить их в смелой вариации шефа?

Сельдь под шубой по-ивлевски

Ингредиенты:

  • Картофель – 9 шт.
  • Филе сельди – 300 гр.
  • Чипсы из свеклы – 100 гр.
  • Майонез – 300 гр.
  • Репчатый лук – 50 гр.
  • Микрозелень – 10 гр.
  • Молоко – 50 мл.
  • Соль/перец – по вкусу.

Приготовление. Сперва промойте картофель, заверните в фольгу и запеките при 200°C в течение 15 минут. Остудите. Чипсы из свеклы (можно предварительно нарезать слайсами и запечь) измельчите в порошок. Натертый на крупной терке картофель уложите в лоток, сверху нанесите слой майонеза и посыпьте хрустящим мелко нарезанным луком (не любите остроту — вымочите его в холодной воде). Сельдь переложите в чашу блендера, добавьте молоко и измельчите до состояния крема (проблем с пищеварением не будет, только если у вас нет непереносимости лактозы). Полученную массу распределите с помощью кондитерского мешка. Через сито посыпьте массу сверху свекольной пудрой. Украсьте микрозеленью.

Мимоза с горбушей от Ивлева — сытно и просто

-2

Ингредиенты:

  • Запеченный картофель – 300 гр.
  • Горбуша горячего копчения – 300 гр.
  • Салат айсберг – 200 гр.
  • Яйцо – 5 шт.
  • Майонез – 200 гр.
  • Сыр – 200 гр.
  • Соус сладкий чили – 120 гр.

Рецепт. Смешайте майонез со сладким чили в качестве соуса. Натертый картофель уложите первым слоем, сверху добавьте соус, ломтики горбуши и нарезанный айсберг. Снова нанесите соус. Натрите яйца и выложите сверху, обильно присыпав сыром.

Оливье с крабом — царь-блюдо на Новый год от шефа Ивлева

-3

Ингредиенты:

  • Крабовое мясо (или имитация) – 300 гр.
  • Свежий огурец – 300 гр.
  • Маринованный огурец – 200 гр.
  • Морковь – 140 гр.
  • Картофель – 300 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Цедра мандарина – половина.
  • Майонез – 200 гр.
  • Зеленый горошек – 200 гр.
  • Красная икра – 100 гр.
  • Тесто фило – 150 гр.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Растительное масло – 2 ст.л.
  • Соль/перец – по вкусу.

Рецепт. Отварите и очистите картофель, яйца, морковь. Нарежьте все ингредиенты кубиками размером с горошек, чтобы вкусы дружили друг с другом. Смешайте свежие, маринованные и отварные овощи, яйца, огурцы, краб и горошек с майонезом. Выложите в форму и посыпьте икрой.

Для закуски: смешайте мелко нарезанное крабовое мясо и цедру мандарина с майонезом. Заверните смесь в полоски теста фило, сформируйте рулеты и обжарьте их до золотистой корочки. Украсим оливье веточкой укропа перед подачей и вместе с закуской и подаем к столу. Праздничное и оригинальное оливье в стиле шоу «Адский шеф» готово.

Фото: Кадр из шоу «Адский шеф», «Ivlev Chef»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
