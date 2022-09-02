Что на самом деле подорвало здоровье Примадонны: близкий друг Пугачевой раскрыл все карты

Музыкант не стал скрывать правду от фанатов.

Алла Пугачева выступала в качестве продюсера пятого сезона «Фабрики звезд». Артистка следила за всеми процессами в шоу, контролировала концертные программы и помогала конкурсантам. В итоге, как оказалось, проект очень негативно сказался на здоровье певицы.

Как рассказал Игорь Николаев, он своими глазами видел, как влияет программа на его давнюю подругу. Пугачева очень сильно переживала за работу и за судьбу конкурсантов, поэтому тратила все силы на «Фабрику».

«Она очень много энергии и жизни там оставила. Я помню, что она очень сильно переживала», — признался композитор в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу ».

Отметим, что победительницей пятого сезона музыкального шоу стала Виктория Дайнеко. Кроме нее в проекте приняли участие Юлианна Караулова, Наталья Подольская и другие артисты, ставшие после шоу настоящими звездами.